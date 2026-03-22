Referendum sulla giustizia oggi e domani si vota | tutto quello che c’è da sapere

Oggi e domani si svolge il referendum costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati. La consultazione coinvolge gli elettori chiamati a esprimersi sulle modifiche proposte alla Costituzione in materia di organizzazione giudiziaria. Le urne sono aperte in queste due giornate e il voto riguarda esclusivamente questa questione.

Il referendum costituzionale confermativo sulla separazione delle carriere dei magistrati è alle urne oggi domenica 22 e domani lunedì 23 marzo. Nessun quorum richiesto: ogni voto è valido. Oggi, domenica 22 marzo, e domani lunedì 23 marzo gli italiani sono chiamati alle urne per il referendum costituzionale sulla giustizia. Dalle modalità agli orari per votare, ecco tutto quello che c'è da sapere. Il referendum di questo marzo 2026 è un referendum costituzionale confermativo, previsto dall'articolo 138 della Costituzione. Questo strumento entra in gioco quando una legge di revisione costituzionale viene approvata dal Parlamento senza raggiungere la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti in entrambe le Camere. 🔗 Leggi su 2anews.it

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