Referendum sulla giustizia | ecco tutto quello che c' è da sapere

Il referendum sulla giustizia si svolgerà il 22 e 23 marzo, offrendo ai cittadini l’opportunità di esprimersi sulla riforma costituzionale in materia. È importante conoscere le tematiche coinvolte e le implicazioni della consultazione, per partecipare consapevolmente e contribuire al processo democratico. In questa guida, troverai tutte le informazioni essenziali per comprendere il contesto e i punti principali del voto.

Come annunciato, il referendum confermativo sulla riforma costituzionale della giustizia si terrà i prossimi 22 e 23 marzo. Il Consiglio dei ministri ha stabilito che nella prima domenica e nel primo lunedì della primavera 2026 i cittadini italiani verranno chiamati a esprimere un parere favorevole o contrario alla revisione della Carta operata dal governo Meloni riguardante la separazione delle carriere dei magistrati e l'introduzione di due distinti Consigli Superiori della Magistratura. Il provvedimento voluto dal Guardasigilli, Carlo Nordio, è stato approvato nel corso dello scorso anno solare al termine di quattro complessive letture parlamentari (due alla Camera e due al Senato) e, avendo ottenuto la maggioranza assoluta dei componenti delle Aule ma non quella dei due terzi, avrà bisogno dell'ultima consultazione popolare prima del via libera definitivo.

