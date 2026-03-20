Referendum sulla giustizia la guida al voto | tutto quello che c’è da sapere dai punti della riforma ai risultati

Dopo mesi di scontri e richiami del Quirinale, il referendum sulla giustizia si è finalmente svolto. La consultazione riguarda le proposte di modifica della riforma in vari punti, e i cittadini sono chiamati a votare per approvare o respingere le modifiche. I risultati delle urne saranno comunicati a breve, mentre si attendono le decisioni definitive.

Dopo mesi di scontri, di attacchi alla magistratura, di richiami del Quirinale per moderare i toni, alla fine il referendum sulla giustizia è arrivato. Il 22 e 23 marzo gli italiani sono chiamati a votare per confermare o cancellare la riforma voluta dal governo che introduce la separazione delle carriere e la nuova Alta Corte. A ogni elettore verrà fornita una sola scheda, con due opzioni: si può votare Sì per confermare la riforma e No per cancellarla. Ma come si vota e cosa bisogna sapere in vista della chiamata alle urne? Vediamo tutto quello che c’è da sapere attraverso una breve guida al voto. Referendum sulla giustizia, le regole del voto. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Referendum sulla giustizia, la guida al voto: tutto quello che c’è da sapere, dai punti della riforma ai risultati Articoli correlati Tutto quello che c’è da sapere (ma proprio tutto) sulla riforma della giustizia Separazione delle carriere dei magistrati: cosa cambia davvero con la riforma Nordio e cosa prevede il referendum del 22-23 marzo tra giudici, pm e... Referendum sulla giustizia: ecco tutto quello che c'è da sapereDalle separazione delle carriere alla creazione di due nuovi Csm (e dell'Alta Corte disciplinare), ecco su che cosa i cittadini potranno esprimere il... IL REFERENDUM sulla GIUSTIZIA spiegato bene: TUTTO QUELLO che c'è da SAPERE e COSA VOTEREMO Aggiornamenti e contenuti dedicati a Referendum sulla giustizia la guida al... Temi più discussi: Tutto quello che c'è da sapere per votare informati al referendum sulla giustizia 2026; Così sono andate le precedenti consultazioni sulla giustizia; Referendum sulla giustizia, voci a confronto sulla posta in gioco; Giustizia, l'iter della riforma su separazione carriere: dalla legge Nordio al Referendum. Referendum sulla Giustizia: guida al voto di Domenica 22 e lunedì 23 MarzoChi intende confermare la riforma vota Sì. Chi è contrario vota No. Trattandosi di un referendum costituzionale non c'è quorum ... rainews.it Referendum Giustizia 2026, le ultime news in diretta prima del votoLe ultime notizie in diretta sul Referendum sulla Giustizia 2026: gli aggiornamenti verso il voto del 22 e 23 marzo ... fanpage.it