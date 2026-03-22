Alle 12 l’affluenza alle urne per il referendum sulla giustizia si attesta poco sopra il 14 per cento. La partecipazione dei cittadini si registra in diverse regioni italiane, mentre si attende un dato più completo nelle prossime ore. Le urne resteranno aperte fino alle 23, con il voto che riguarda un quesito costituzionale. La consultazione coinvolge gli elettori chiamati a esprimersi sulla riforma.

Alle 12 è stata di poco sopra il 14% l’ affluenza alle urne per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia, con cui i cittadini sono chiamati a confermare o bocciare la revisione della Carta che introdurrebbe la separazione delle carriere, la creazione di due Csm (uno per i giudici, l’altro per i pm) e una Corte disciplinare autonoma. Con il quorum non richiesto per la validità, l’affluenza è un elemento decisivo. Gli ultimi sondaggi hanno dato il No il vantaggio, ma secondo la maggior parte dei sondaggisti una percentuale di votanti superiore al 50% potrebbe favorire il sì. Questo perché l’elettorato di centrodestra sembra meno interessato al quesito rispetto a quello di centrosinistra, più mobilitato nelle ultime settimane. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Referendum sulla giustizia, alle 12 affluenza poco sopra il 14%. Perché è determinante

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