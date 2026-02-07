Referendum sulla Giustizia, nei sondaggi i Sì sopra il 50%, ma cresce la fetta di indecisi e sale l’affluenza

Nei sondaggi, il sì al referendum sulla Giustizia supera il 50%. Tuttavia, cresce la quota di indecisi e aumenta anche l’affluenza alle urne. La media di Bidimedia mostra che i sostenitori del sì sono ancora in vantaggio, ma la partita resta aperta.

Secondo la Media sondaggi fatta da Bidimedia per il referendum sulla Giustizia, i Sì sono ancora avanti rispetto ai No. Ma aumenta in modo netto la quota degli indecisi, con un balzo di quasi 7 punti.🔗 Leggi su Fanpage.it

I sondaggi mostrano che oltre il 50% degli italiani sono convinti a votare Sì al referendum sulla Giustizia.

A meno di due mesi dal voto sulla riforma della giustizia, i sondaggi segnalano ancora una bassa affluenza.

Referendum Riforma Giustizia, il sondaggio: 37,6 Sì, 30,0 No 32,4 indecisi - Porta a porta 11/11/25

La Cassazione inguaia il governo sulla data del referendum. Ora è una corsa a ostacoliLa Suprema Corte ha accolto il nuovo quesito per il referendum nella versione formulata dai 15 giuristi promotori della raccolta di firme di 500 mila cittadini. La presidenza del Consiglio dovrà ora a ... ilfoglio.it

Referendum giustizia, è caos: la Cassazione ammette il quesito dei “15 volenterosi” Gli aggiornamenti - facebook

Ops… la Cassazione accoglie la richiesta popolare del referendum sulla giustizia e cambia il quesito, che conterrà il riferimento agli articoli della Costituzione (ben sette) che vengono modificati dalla riforma. La fretta del governo cattiva consigliera, la forzatura x.com