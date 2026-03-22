Napoli referendum sulla Giustizia - la diretta | Affluenza alle urne in Campania alle ore 19 al 30,06%
Sono quasi 4 milioni e 500mila gli aventi diritto al voto in Campania. Alle 12 il primo dato sull'affluenza con quasi quattro punti in meno rispetto alla media nazionale. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
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Cittadini alle urne: si vota sulla riforma della giustizia. Alle 19 l'affluenza oltre il 38%Al Nord Ovest siamo sul 43,5%, al Nord Est al 43%, al Centro al 42%, Sud 31% e Isole 29,6%.
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