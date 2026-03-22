Oggi e domani gli italiani sono chiamati alle urne per un referendum confermativo, con oltre 51 milioni di elettori coinvolti. Le operazioni di voto si svolgono dalle 7 alle 23 oggi e dalle 7 alle 15 domani, seguite dallo scrutinio. In questo tipo di consultazione, non è previsto il quorum e il risultato viene deciso dal voto singolo in più.

Oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15 le operazioni di voto. A seguire lo scrutinio. Trattandosi di referendum confermativo non c’è bisogno del quorum: qualunque sia il numero dei votanti, chi prende un voto in più vince. Questo il quesito del referendum costituzionale. Approvate il testo della legge di revisione degli articoli 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo “norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”? Chi vota sì approva le modifiche, chi vota no mantiene l’attuale formulazione di quegli articoli della Costituzione. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Referendum: si vota Oggi e domani. Elettori: oltre 51 milioni fra cui più di 3 milioni in Puglia e meno di mezzo milione in Basilicata

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