Puglia e Basilicata più vicine | 10 milioni di euro per riportare i treni nella zona industriale di Jesce

In Puglia e Basilicata sono stati stanziati 10 milioni di euro per riattivare il collegamento ferroviario tra due poli produttivi importanti, uno in ciascuna regione. L’intervento riguarda il ripristino della linea nella zona industriale di Jesce, con l’obiettivo di migliorare i collegamenti tra le due aree. La riattivazione del servizio ferroviario mira a potenziare le attività industriali locali e facilitare il trasporto delle merci.

Sarà riattivato il collegamento ferroviario fra due poli produttivi strategici, per la Puglia e la Basilicata. La Giunta regionale pugliese ha approvato oggi la delibera che sblocca definitivamente il finanziamento per il ripristino del collegamento ferroviario tra la stazione di Casal Sabini (frazione di Altamura) e l'area industriale di Jesce, nel territorio di Matera. Le risorse (8 milioni a carico della Regione Puglia, cui si aggiungono 2 milioni e mezzo di euro della Regione Basilicata) serviranno a due obiettivi concreti: rimettere in funzione il tratto ferroviario che collega l'area industriale alla rete nazionale e avviare la progettazione di un nuovo hub intermodale per il traffico merci. 🔗 Leggi su Baritoday.it

