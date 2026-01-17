Il referendum sulla giustizia non sarà un test sul governo Meloni conviene a tutti

Il referendum sulla giustizia rappresenta un tema importante per il sistema giudiziario italiano, senza essere un’opportunità di scrutinio sul governo Meloni. Al momento, gli italiani non considerano prioritario il confronto sulla separazione delle carriere dei magistrati. La discussione si concentra sulle implicazioni di una possibile riforma, che potrebbe influenzare l’efficienza e l’indipendenza della giustizia nel paese.

Per ora non c’è, nella testa degli italiani, il referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati. Le mattane di Donald Trump o il carovita insostenibile (l’Istat ha certificato ieri che dal 2021 i prezzi sono aumentati del ventiquattro per cento) sono ben più presenti. Il 22 marzo è lontano, la materia è tecnica, ostica, poco adatta a trasformarsi in una discussione da bar o da social. Qui non siamo di fronte a un bivio etico immediato come furono il divorzio o l’aborto, quando la scelta si iscriveva senza troppe mediazioni nella coscienza civile del Paese, né a un chiaro contrasto politico come all’epoca del referendum sulla scala mobile. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

