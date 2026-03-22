Referendum oltre 45 milioni alle urne per Sì o No a riforma magistratura

Oggi in Italia si svolge un referendum costituzionale sulla riforma della magistratura, con i seggi aperti fino alle 23. Oltre 45 milioni di elettori maggiorenni sono chiamati a esprimersi, mentre altri 5,5 milioni di residenti all’estero partecipano alle votazioni. La consultazione riguarda la modifica di alcuni aspetti istituzionali legati al sistema giudiziario e alla sua organizzazione.

Roma, 22 mar. (askanews) – Seggi aperti in tutta Italia fino alle 23. Oltre 45 milioni di elettori italiani maggiorenni (altri 5,5 milioni sono residenti all’estero,) sono chiamati a votare per il referendum costituzionale sulla riforma della magistratura. Quella prevista nella legge costituzionale approvata definitivamente in Parlamento il 30 ottobre 2025, ma senza raggiungere la maggioranza dei due terzi. E quando si verifica questo risultato, l’articolo 138 della Costituzione consente di chiedere un referendum confermativo per lasciare la decisione di approvare o meno la riforma direttamente i cittadini. Sulla scheda di colore verde gli elettori si dovranno esprimere con un Sì o con un No al quesito: “Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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