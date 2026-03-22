C’è una leggenda che aleggia sulle politiche di Giorgia Meloni sulla giustizia: la presunta linea di continuità tra il suo operato e quello della destra legalitaria “legge e ordine” del Movimento Sociale Italiano, nella cui tradizione affondano le radici del partito della premier. Limitando lo sguardo al terreno specifico del referendum costituzionale sulla magistratura, questa narrazione si rivela a dir poco fuorviante. Per comprenderlo, è sufficiente consultare la proposta di legge costituzionale, presentata alla camera il 23 luglio 1971 (prima firma Giorgio Almirante ), attraverso cui i deputati del MSI intendevano riformare l’ordinamento giudiziario. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Referendum, neanche la riforma di Almirante del 1971 prevedeva la separazione delle carriere

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