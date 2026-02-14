Coppi ha criticato la riforma del referendum, affermando che la separazione delle carriere non garantisce una sentenza più equa. Secondo lui, ciò che conta davvero è l'integrità morale del magistrato, non le norme strutturali. Ha aggiunto che questa modifica sembra più un tentativo di cambiare formalmente le cose che di affrontare i problemi reali. Un esempio concreto: non crede che questa misura possa migliorare la qualità delle decisioni giudiziarie.

“Con la separazione delle carriere avrò una sentenza più giusta? Perché a me è questo che interessa. La risposta è che non mi sembra, perché ciò che conta è l’onestà intellettuale del singolo magistrato. Se abbiamo un ‘ciuccio’, non è che con la separazione delle carriere lo facciamo diventare Ribot “. Lo ha detto, suscitando le risate in sala, l’avvocato e professore universitario Franco Coppi, ospite del convegno Una partita decisiva per democrazia e diritti, in Campidoglio, in riferimento alla riforma costituzionale della giustizia voluta dal governo guidato da Giorgia Meloni. E parlando del maggior potere che avrebbe il pubblico ministero – una sorta di avvocato dell’accusa – qualora vincesse il sì al referendum del 22-23 marzo, ha aggiunto: “A me non piace battagliare con uno ad armi pare, voglio farlo in una posizione di inferiorità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Referendum, Coppi boccia la riforma: “Separazione delle carriere? Non è che un ‘ciuccio’ diventa Ribot”

La cerimonia di apertura dell’anno giudiziario si trasforma in un campo di battaglia tra chi si oppone alla riforma e chi invece la sostiene.

Il Comitato SÌ Separa ha organizzato oggi un incontro al Circolo della Stampa di Avellino, per spiegare i motivi del sì al referendum sulla giustizia.

