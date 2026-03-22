Referendum | il sindaco viola il silenzio elettorale?

La prima giornata di voto per il referendum confermativo sulla giustizia si è aperta a Ascoli Piceno con una polemica che ha messo in luce la tensione tra obblighi istituzionali e libertà di espressione. Il sindaco Marco Fioravanti ha documentato la propria partecipazione al voto sui social media, scatenando le critiche dell’opposizione guidata da Gregorio Cappelli. La questione centrale non riguarda solo un singolo post, ma tocca il cuore del rispetto delle regole elettorali nel territorio marchigiano. Il conflitto nasce dall’applicazione pratica del silenzio elettorale, una norma giuridica che impone l’interruzione della propaganda nel giorno del voto e quello precedente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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