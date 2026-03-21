Matteo Salvini ha pubblicato un messaggio sui social network, rompendo il silenzio elettorale, per sostenere il voto favorevole al referendum sulla giustizia. La sua azione ha suscitato critiche da parte di alcuni osservatori, che hanno evidenziato la violazione delle regole previste durante questa fase. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata in merito.

Matteo Salvini ha violato il silenzio elettorale. Attraverso i propri canali social ha pubblicato un post con scritto “sì”. Non è la prima volta che lo fa e, anzi, cercando il suo nome con “silenzio elettorale“, si possono contare tutte le volte nelle quali ha violato la norma. Su X i commenti sono molto critici: si va dai variegati insulti fino al fatto che “Salvini non si smentisce mai”. Matteo Salvini viola il silenzio elettorale Come funziona il silenzio elettorale? I commenti contro Salvini Matteo Salvini viola il silenzio elettorale Matteo Salvini ha violato il silenzio elettorale. Nella mattinata di sabato 21 marzo, a distanza ormai di poche ore dall’importante referendum sulla giustizia del 22-23 marzo, il leader della Lega ha pubblicato un post semplice ma molto esplicativo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Matteo Salvini viola il silenzio elettorale per il referendum sulla giustizia, critiche al post social

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