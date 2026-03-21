Salvini viola il silenzio elettorale | post a sostegno del Sì al referendum Tajani condivide un tweet del Foglio

Il vicepremier e segretario della Lega ha pubblicato sui suoi profili social un messaggio a favore del “Sì” al referendum sulla giustizia, violando il divieto di comunicazioni pubbliche durante il periodo di silenzio elettorale. Contestualmente, un altro politico ha condiviso un tweet proveniente dal Foglio. Questi eventi si sono verificati nel contesto delle campagne elettorali in vista del referendum.

Il vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini, ha pubblicato sui propri profili social un chiaro endorsement al “Sì” in vista del referendum sulla giustizia, violando di fatto il silenzio elettorale previsto dalla legge. Anche l’altro vicepremier, Antonio Tajani, su X ha indirettamente violato il silenzio condividendo un tweet del quotidiano Il Foglio sulla polemica con il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri. Il post del leader del Carroccio, apparso alla vigilia del voto, consiste in una card con la scritta “SÌ” in grandi lettere maiuscole gialle su sfondo blu, sottolineata da una linea spessa gialla. Il messaggio ha subito attirato l’attenzione degli utenti, molti dei quali hanno sottolineato la contravvenzione al divieto di propaganda nelle 24 ore precedenti le consultazioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Salvini viola il silenzio elettorale: post a sostegno del Sì al referendum. Tajani condivide un tweet del Foglio Articoli correlati Leggi anche: Matteo Salvini viola il silenzio elettorale per il referendum sulla giustizia, critiche al post social Leggi anche: “Gratteri ci ha detto ‘faremo i conti'”: la denuncia del “Foglio”. Tajani: “Gravi minacce”. Fnsi: “Viola libertà di stampa” Una selezione di notizie su Salvini viola Argomenti discussi: Referendum Giustizia, Toninelli imbarazza Conte: M5S d'accordo con la riforma ma non accettano sia di Meloni. Matteo Salvini viola il silenzio elettorale per il referendum sulla giustizia, critiche al post socialMatteo Salvini viola il silenzio elettorale con un post social per il sì al referendum sulla giustizia. Scattano le critiche e gli insulti ... virgilio.it Salvini viola il silenzio elettorale e pubblica su X un post con scritto SìDiversi utenti, tra i commenti, hanno fatto notare che la campagna referendaria è chiusa ... msn.com