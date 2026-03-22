Referendum giustizia si vota | sfida sull’affluenza Viminale ecco come prevenire il doppio voto

Obiettivo puntato sull’affluenza per il referendum costituzionale sulla giustizia. Non c’è quorum, ma la quantità di persone che andranno alle urne sarà decisivo per la vittoria del Sì o del No. Si vota sulla riforma Nordio sulla separazione delle carriere, sullo sdoppiamento del Csm, per soli giudici e soli pubblici ministeri, sull’ istituzione dell’Alta Corte disciplinare. Per un referendum costituzionale si era votato l’ultima volta nel 2020 per il taglio dei parlamentari. Le urne sono aperte domenica 22 marzo dalle 7 alle 23 e lunedì 23 marzo dalle 7 alle 15. All’orario di chiusura è consentito votare solo a chi si trova già in coda. Ai seggi - piaga dell’astensionismo a parte - sono attesi oltre 45 milioni di elettori in Italia, a cui vanno sommati i 5,5 milioni di italiani che hanno diritto di voto all’estero. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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Referendum giustizia, per cosa si vota e perché l'affluenza sarà decisiva

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