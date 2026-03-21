Giustizia sfida sull' affluenza Orari voto e  quesito | le ragioni del Sì e del No | La guida

Domenica 22 e lunedì 23 si svolge il referendum sulla Giustizia con seggi aperti in entrambe le giornate. Dopo le votazioni, ci sarà lo spoglio delle schede e la pubblicazione degli exit poll. La consultazione riguarda questioni legate alla riforma della giustizia e ha attirato l’attenzione di molti cittadini. La partecipazione popolare rappresenta uno degli aspetti principali di questa tornata elettorale.

Sì o no, scelta secca. È un voto senza quorum, infatti, quello del referendum costituzionale per confermare o bocciare la riforma della giustizia: non importa che a partecipare sia il 50% o meno degli degli elettori, la consultazione è comunque valida. Il quesito che si trova sulla scheda è, come sempre accade nei referendum, un elenco di articoli e commi che poco dice alla maggioranza degli elettori, ma può essere tradotto così: volete approvare oppure respingere la riforma che separa le carriere di giudici e pubblici ministeri, sdoppia il Consiglio superiore della magistratura e introduce un’Alta corte disciplinare? Con una vittoria dei Sì, la riforma passa, in caso contrario viene bocciata. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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La Costituzione è un confine sacro. Ogni suo articolo è una ferita che ha chiesto giustizia. Una voce che ha sfidato il silenzio. Un giovane che ha scelto di morire per un’Italia libera, giusta, umana. Non è un documento da celebrare solo nelle ricorrenze. È un p facebook