Referendum giustizia seggi aperti dalle 7 | senza quorum decide l’affluenza scontro su Salvini

Alle sette del mattino si sono aperti i seggi per il referendum sulla giustizia, una votazione che non prevede un quorum minimo e quindi dipende dall’affluenza dei cittadini per avere validità. La consultazione ha attirato l’attenzione politica e mediatica, mentre si discute sul ruolo del leader di un partito protagonista del dibattito. La giornata si svolge sotto i riflettori, con l’attenzione rivolta alle brevi code e alle prime indicazioni di partecipazione.

Seggi aperti dalle 7 per il referendum sulla giustizia, una consultazione senza quorum che sposta tutto il peso politico sull’ affluenza. Oggi si vota fino alle 23, domani dalle 7 alle 15, quando inizierà lo spoglio con i primi exit poll. Sono chiamati alle urne quasi 51,5 milioni di elettori, di cui circa 5,5 milioni all’estero. In un voto che resta valido a prescindere dalla partecipazione, sarà la capacità dei fronti di mobilitare i propri elettori a determinare l’esito finale, trasformando la partecipazione in un fattore decisivo, anche se non giuridicamente vincolante. Il dato storico conferma il peso dell’affluenza nei referendum costituzionali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Referendum giustizia, seggi aperti dalle 7: senza quorum decide l’affluenza, scontro su Salvini Articoli correlati Referendum Giustizia 2026, i risultati in diretta: seggi aperti dalle 7, primo dato affluenza alle 12, chi vince tra il Sì e il No alla riformaI risultati del Referendum sulla Giustizia 2026 in diretta: seggi aperti oggi, domenica 22 marzo, dalle 7 alle 23. Referendum giustizia: affluenza decide, Sì e No a un passoUn mese al referendum sulla giustizia: l’affluenza sarà la chiave del voto A un mese dal referendum costituzionale sulla separazione delle carriere,... Referendum giustizia: perché voto NO (e cosa rischia l’antimafia) Contenuti utili per approfondire Referendum giustizia Temi più discussi: Referendum costituzionale sulla giustizia: servizi e informazioni per il voto; Referendum Giustizia, si vota il 22 e 23 marzo: cosa c'è da sapere; Referendum giustizia, come e per cosa si vota il 22 e il 23 marzo; Referendum sulla riforma della Giustizia: urne aperte il 22 e 23 marzo. Referendum giustizia, aperti i seggi: si vota oggi e domaniSeggi aperti per il referendum sulla Giustizia. Gli italiani sono chiamati ad esprimersi sul referendum confermativo della legge costituzionale recante: «Norme in materia di ... ilmessaggero.it Referendum sulla giustizia: seggi aperti fino alle 23Si entra nel vivo della due-giorni referendaria. Da stamattina i cittadini italiani sono chiamati a esprimersi sulla riforma dell’ordinamento ... cremonaoggi.it Referendum Giustizia, ecco quando e come si vota #referendumgiustizia x.com Referendum giustizia, a Messina sostituiti 4 presidenti e oltre 300 scrutatori https://qds.it/referendum-giustizia-messina-seggi-presidenti-scrutatori/ - facebook.com facebook