Referendum giustizia | affluenza decide Sì e No a un passo

L’affluenza alle urne deciderà l’esito del referendum sulla giustizia, che si terrà tra un mese. La partecipazione degli elettori sarà determinante per valutare il sostegno al Sì o al No sulle riforme giudiziarie. Con circa due settimane di campagna elettorale ancora davanti, gli organizzatori sperano in una buona presenza alle sezioni. La consultazione coinvolge milioni di cittadini chiamati a esprimersi sulle modifiche proposte. La data definitiva si avvicina, e le urne sono pronte.

Un mese al referendum sulla giustizia: l’affluenza sarà la chiave del voto. A un mese dal referendum costituzionale sulla separazione delle carriere, previsto per il 22 e 23 marzo, l’esito della consultazione sembra appeso a un filo. Secondo gli ultimi sondaggi, l’affluenza alle urne potrebbe decidere le sorti del voto. Se la partecipazione si attesterà intorno al 40%, è probabile un testa a testa tra Sì e No. Superata la soglia del 46%, invece, il Sì avrebbe la meglio. La rimonta del No e l’incertezza dei sondaggi. Fino a poche settimane fa, il No era in netto svantaggio rispetto al Sì, dato per vincente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Referendum giustizia, tutto si decide sull’affluenza: Sì e No separati da un soffioIl referendum sulla giustizia ha attirato l’attenzione di molti italiani, con le urne aperte da stamattina.

Giustizia al voto: sondaggio shock, l’affluenza decide tra Sì e NoUn nuovo sondaggio rivela che l’affluenza alle urne potrebbe essere decisiva nel referendum sulla giustizia.

Referendum giustizia 2026, le ragioni del Sì e del No alla riforma

