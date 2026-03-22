referendum giustizia seggi aperti a napoli

A Napoli i seggi sono aperti per il referendum confermativo sulla legge costituzionale relativa all’ordinamento giurisdizionale e all’istituzione della Corte disciplinare. La consultazione riguarda una norma che modifica specifiche parti della costituzione e coinvolge gli elettori chiamati a esprimersi sulla questione. La giornata si svolge senza particolari disagi o problemi segnalati finora.

(LaPresse) Seggi aperti a Napoli per il referendum confermativo della legge costituzionale sulle “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”. I seggi saranno aperti nella giornata di domenica 22 marzo dalle 7 alle 23, e nella giornata di lunedì 23 marzo, dalle 7 alle 15. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

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