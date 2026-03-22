Oggi e domani i cittadini italiani sono chiamati alle urne per il referendum sulla Giustizia. I seggi sono aperti alle 7 del mattino e resteranno aperti fino a sera, offrendo a chiunque voglia votare l’opportunità di partecipare. La consultazione riguarda una serie di quesiti che riguardano le riforme del sistema giudiziario e si svolge in tutto il territorio nazionale.

Referendum Giustizia 2026, la diretta Oggi e domani si vota per il referendum sulla Giustizia: seggi aperti domenica 22 marzo, dalle 7 alle 23, e lunedì 23 dalle ore 7 alle 15 Inizio diretta: 220326 07:00 Fine diretta: 220326 23:00 08:00 220326 Cosa serve per votare Per votare al referendum è necessario presentarsi al seggio indicato sulla propria tessera elettorale provvisti di: un documento di identità valido. la tessera elettorale. 07:45 220326 Come si vota Sulla scheda elettorale, sotto al quesito, ci saranno due caselle tra cui scegliere: quella del Sì per confermare la riforma della magistratura. quella del No per respingere la riforma della magistratura. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Referendum Giustizia, seggi aperti dalle 7

Articoli correlati

Referendum giustizia, seggi aperti dalle 7: senza quorum decide l’affluenza, scontro su SalviniSeggi aperti dalle 7 per il referendum sulla giustizia, una consultazione senza quorum che sposta tutto il peso politico sull’affluenza.

Referendum Giustizia 2026, i risultati in diretta: seggi aperti dalle 7, primo dato affluenza alle 12, chi vince tra il Sì e il No alla riformaI risultati del Referendum sulla Giustizia 2026 in diretta: seggi aperti oggi, domenica 22 marzo, dalle 7 alle 23.

Referendum Giustizia 2026: la spiegazione FACILE

Contenuti utili per approfondire Referendum Giustizia

Temi più discussi: Referendum costituzionale sulla giustizia: servizi e informazioni per il voto; Referendum Giustizia, si vota il 22 e 23 marzo: cosa c'è da sapere; Referendum sulla riforma della Giustizia: urne aperte il 22 e 23 marzo; Referendum giustizia, come e per cosa si vota il 22 e il 23 marzo.

Referendum giustizia, aperti i seggi: si vota oggi e domaniSeggi aperti per il referendum sulla Giustizia. Gli italiani sono chiamati ad esprimersi sul referendum confermativo della legge costituzionale recante: «Norme in materia di ... ilmessaggero.it

Referendum giustizia, aperti i seggi: si vota oggi e domani. Perché l'affluenza sarà determinanteSeggi aperti per il referendum sulla Giustizia. Gli italiani sono chiamati ad esprimersi sul referendum confermativo della legge costituzionale recante: «Norme in materia di ... ilmattino.it

Referendum Giustizia, ecco quando e come si vota #referendumgiustizia x.com

Referendum giustizia, a Messina sostituiti 4 presidenti e oltre 300 scrutatori https://qds.it/referendum-giustizia-messina-seggi-presidenti-scrutatori/ facebook