“A chi dedico questo voto? Alle decine di migliaia di italiani ingiustamente processati e incarcerati senza che nessuno abbia pagato le conseguenze”. Risponde così ai giornalisti all’uscita dal seggio di Via Trionfale a Roma il ministro dei Trasporti e Segretario della Lega Matteo Salvini, dopo aver votato per il referendum sulla riforma della giustizia. Il leader leghista è arrivato accompagnato dalla compagna Francesca Verdini e ha inserito la scheda contrassegnata nell’urna dopo aver stretto la mano ai responsabili del seggio e agli agenti di Polizia presenti. “I buoni dati sull’affluenza? Comunque vada è un buon segno, quando partecipa tanta gente è sempre positivo”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Referendum giustizia, Salvini vota a Roma: "Dedica? A italiani ingiustamente processati e carcerati"

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