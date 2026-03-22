Riccardo Magi, leader di +Europa, ha partecipato oggi al voto per il Referendum sulla Giustizia a Roma. Le immagini mostrano il momento in cui ha espresso la propria preferenza, seguito dalla sua dichiarazione. La giornata ha visto coinvolti diversi cittadini che si sono recati ai seggi per esercitare il diritto di voto. La partecipazione si è svolta senza incidenti e nel rispetto delle procedure.

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Magi vota al Referendum sulla Giustizia a Roma

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