Il leader del Movimento 5 Stelle ha partecipato al voto del Referendum sulla Giustizia a Roma. L’evento si è svolto il 22 marzo 2026 e ha visto la presenza di diversi cittadini e rappresentanti politici. La scelta di Conte di recarsi alle urne è stata documentata dai media presenti sul posto. La consultazione riguarda le modifiche proposte alla legge sulla giustizia.

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© Iltempo.it - Conte vota al Referendum per la Giustizia a Roma

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