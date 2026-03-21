Referendum in Bergamasca alle urne in 846mila - Le informazioni sul voto

In Bergamasca si voterà domenica 22 marzo dalle 7 alle 23 e lunedì 23 marzo dalle 7 alle 15. Sono 846mila le persone che avranno la possibilità di esprimersi in 983 sezioni elettorali distribuite sul territorio. Le urne resteranno aperte nei due giorni per permettere ai cittadini di partecipare al referendum.

IL VOTO. Domenica 22 marzo (dalle 7 alle 23) e lunedì 23 marzo (dalle 7 alle 15) si voterà in 983 sezioni. In città 97.349 elettori, tra cui 858 neodiciottenni. Palafrizzoni ha rilasciato 3.375 nuove tessere, in campo 111 presidenti e 340 scrutatori. Appuntamento alle urne per oltre 846mila bergamaschi - di cui quasi 100mila nel capoluogo di provincia - che tra domenica (dalle 7 alla 23) e lunedì (dalle 7 alle 15) saranno chiamati ad esprimersi sul referendum sulla giustizia. Il conto alla rovescia sta per terminare e la macchina elettorale è pronta. In Provincia, stando ai dati diffusi dalla Prefettura, si voterà nelle 983 sezioni disseminate in 378 plessi, su tutto il territorio orobico. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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