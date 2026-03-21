In Bergamasca si svolge un referendum con circa 846 mila persone chiamate alle urne. Le operazioni di voto si svolgono domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Sono 983 le sezioni aperte nel territorio, di cui 97 situate in città. La partecipazione coinvolge un’ampia porzione della popolazione locale.

IL VOTO. Domenica (dalle 7 alle 23) e lunedì (dalle 7 alle 15) si voterà in 983 sezioni. In città 97.349 elettori, tra cui 858 neodiciottenni. Palafrizzoni ha rilasciato 3.375 nuove tessere, in campo 111 presidenti e 340 scrutatori. Appuntamento alle urne per oltre 846mila bergamaschi - di cui quasi 100mila nel capoluogo di provincia - che tra domenica (dalle 7 alla 23) e lunedì (dalle 7 alle 15) saranno chiamati ad esprimersi sul referendum sulla giustizia. Il conto alla rovescia sta per terminare e la macchina elettorale è pronta. In Provincia, stando ai dati diffusi dalla Prefettura, si voterà nelle 983 sezioni disseminate in 378 plessi, su tutto il territorio orobico. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Referendum, in Bergamasca alle urne in 846mila

Articoli correlati

Elezioni comunali in Bergamasca, quattordici i Comuni chiamati alle urneSono quattordici i Comuni bergamaschi chiamati alle urne quest’anno per rinnovare le amministrazioni.

Referendum, Meloni chiama alle urne: “Non restate a guardare, votate Sì”“Questa riforma non èné di destra né di sinistra, è una riforma di semplice e purobuonsenso“.

Contenuti utili per approfondire Referendum in Bergamasca alle urne in...

Temi più discussi: Referendum, in Bergamasca alle urne in 846mila; Bergamo, Landini: La democrazia la si difende praticandola, vota No; Bergamo, un incontro sul referendum con Pld e Azione; Referendum 2026 sulla Giustizia: quando e per cosa si vota.

Referendum, in Bergamasca alle urne in 846milaDomenica (dalle 7 alle 23) e lunedì (dalle 7 alle 15) si voterà in 983 sezioni. In città 97.349 elettori, tra cui 858 neodiciottenni. Palafrizzoni ha rilasciato 3.375 nuove tessere, in campo 111 presi ... ecodibergamo.it

Referendum giustizia: quando, dove e perché si votaDomenica 22 e lunedì 23 marzo si svolgerà il referendum sulla giustizia. Nella giornata di domenica i seggi saranno aperti dalle 7 alle 23, mentre lunedì dalle 7 alle 15: per esprimere il voto bisogna ... bergamonews.it

Pochi istanti fa, durante lo speciale “Sì o No” su La7 dedicato al referendum sulla giustizia, Enrico Mentana ha fatto una domanda semplicissima a Giorgia Meloni: “Cosa c’entra Garlasco con la riforma della giustizia”. E Meloni, la donna che ha costruito un’int facebook

Meloni sul referendum: “Manina dietro Delmastro, gli italiani valuteranno” x.com