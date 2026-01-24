Riforma Giustizia | I cittadini devono sapere per cosa vanno a votare

"Il comitato per il 'NO' ha cominciato a Catania la sua campagna referendaria contro la Riforma Nordio. "Noi siamo contrari a una magistratura uniformata a quelle che sono le direttive del potere esecutivo". La Pm Santonocito: "Se si indebolisce un Pm, si indebolisce la democrazia" Il comitato per il "No alla riforma Nordio" ha aperto a Catania la sua campagna in vista del referendum per la riforma della Giustizia fissato per la fine di marzo. L'organismo che rappresenta il coordinamento del Distretto giudiziario di Catania è formato da magistrati ordinari, amministrativi e contabili, professori, ricercatori universitari, avvocati e rappresentanti della società civile, oltre che da normali cittadini, che hanno il solo scopo di informare correttamente i cittadini.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

