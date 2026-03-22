Referendum Giustizia Elly Schlein vota nel quartiere Testaccio a Roma

La segretaria del Partito Democratico ha votato nel quartiere Testaccio di Roma durante il referendum sulla Giustizia. La sua scelta si è svolta in un seggio locale, dove ha espresso il proprio voto senza rilasciare dichiarazioni pubbliche. La sua presenza in occasione del voto è stata notata dai presenti, senza ulteriori dettagli sulle modalità dell’operazione.

(LaPresse) La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein ha votato per il referendum sulla Giustizia al seggio elettorale nel quartiere Testaccio a Roma. Al suo arrivo selfie e abbracci con alcuni cittadini. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Referendum Giustizia, Elly Schlein vota nel quartiere Testaccio a Roma Articoli correlati Referendum giustizia, Elly Schlein al Teatro Pavone per il "No"La segretaria del Pd: "Una riforma che non migliora la giustizia ma che, anzi, punta a mettere il potere giudiziario sotto il controllo... Referendum giustizia, il 24 febbraio Elly Schlein a LatinaEntrano nel vivo anche a Latina le iniziative in vista del referendum costituzionale sulla giustizia, fissato per il 22 e 23 marzo. Tutto quello che riguarda Referendum Giustizia Temi più discussi: Refendum giustizia, l'appello al voto di Elly Schlein; Referendum giustizia, Schlein: No alla riforma, l'indipendenza dei magistrati tutela i cittadini; Referendum, chiusura campagna No. Schlein: 'Ogni voto fa differenza'; Referendum, Pd in piazza con la segretaria: Il No per difendere la Costituzione. Applausi per Elly Schlein all’arrivo al seggio per voto Referendum(Agenzia Vista) Roma, 22 marzo 2026 La segretaria del Pd Elly Schlein si è recata a votare per il Referendum sulla giustizia al seggio elettorale ... notizie.tiscali.it Referendum giustizia, guida essenziale al voto: orari dei seggi, quesiti e conseguenze per i cittadiniReferendum giustizia 2026, al via il voto che cambia la Costituzione Dalle 7 di questa mattina sono aperti in tutta Italia i seggi per il referendum c ... assodigitale.it #Referendum giustizia, alle 12 di domenica l’affluenza è del 14,17% #22marzo #iltempoquotidiano x.com REFERENDUM GIUSTIZIA, URNE APERTE | Si vota fino a lunedì alle 15 leggi --> https://www.teleone.it/2026/03/22/referendum-costituzionale-sulla-giustizia-urne-aperte-si-vota-fino-a-lunedi-alle-15/ facebook