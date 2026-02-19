Referendum giustizia Elly Schlein al Teatro Pavone per il No

Elly Schlein, leader del Partito Democratico, ha scelto Perugia per sostenere il No al referendum sulla giustizia. La segretaria si recherà al Teatro Pavone sabato 21 febbraio alle 16, dove incontrerà cittadini e militanti. La sua presenza si inserisce in un tour nazionale volto a spiegare le motivazioni del suo partito contro le modifiche proposte. L’evento si svolge in un momento di grande attenzione politica e pubblica sulla riforma giudiziaria. La partecipazione di Schlein si concentra sulla necessità di mantenere l’indipendenza dei magistrati.

