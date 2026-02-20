Giustizia al voto | Meloni sfida il Parlamento con un referendum

Giorgia Meloni ha deciso di coinvolgere direttamente i cittadini sulla riforma della giustizia, ritenendo il sistema attuale troppo lento e complicato. In una mossa diretta, il governo ha annunciato un referendum costituzionale per approvare cambiamenti che puntano a semplificare le procedure e ridurre i tempi dei processi. La proposta ha già sollevato discussioni tra politici e avvocati, mentre il Parlamento si prepara a discutere la questione. La consultazione popolare si terrà tra alcuni mesi.

La Giustizia al Voto: Il Governo Meloni Punta sul Referendum per un Sistema Più Efficiente. Il governo italiano guidato da Giorgia Meloni intende portare la riforma della giustizia direttamente all’elettorato, proponendo un referendum costituzionale per introdurre elementi di novità in un sistema da tempo considerato lento e complesso. L’iniziativa mira a ristabilire un rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni giudiziarie, affrontando criticità storiche e recenti che hanno minato la credibilità del sistema. La scelta del referendum rappresenta una scommessa politica di notevole portata, con l’obiettivo di ottenere un mandato popolare per attuare riforme che altrimenti potrebbero incontrare resistenze in Parlamento.🔗 Leggi su Ameve.eu Leggi anche: Giustizia al voto: Meloni sfida l’opposizione, riforma CSM sotto Leggi anche: Da oggi il referendum sulla giustizia è un voto su Giorgia Meloni Per la giustizia. Non fatevi fregare, votate SÌ. Non per il Governo ma per gli italiani. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Referendum, il piano di Meloni per convincere gli indecisi; Referendum giustizia, perché votare sì o no: cosa dicono i partiti; Referendum giustizia: parità al 38% tra Sì e No, il fronte del No recupera dagli indecisi; Referendum sulla Giustizia, sindrome remuntada nel fronte del Sì. Così Meloni farà sentire la sua voce. Meloni: Referendum Giustizia? Non è voto su di meGiorgia Meloni tra Referendum Giustizia, le parole di Mattarella e la presenza dell'Italia come osservatore al Board of Peace per Gaza. newsmondo.it Meloni fa appello agli italiani per il voto al referendum sulla giustizia: no a lotta nel fango, voto solo sul meritoLunga intervista a SKY Tg 24 in cui la premier difende la riforma e condivide l'invito alla moderazione del Presidente della Repubblica, Mattarella ... rtl.it La premier: “Il voto è sulla riforma della giustizia non sul governo”. Nuovo caso Sea Watch, i giudici di Catania annullano il fermo di un’altra nave. Allarme dei costituzionalisti: “Sulla giustizia si rischia lo scontro istituzionale” Leggi l'articolo #GiorgiaMeloni - facebook.com facebook #Supermedia Youtrend per @Agenzia_Italia dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto al referendum costituzionale sulla riforma della giustizia: Sì 52,9% No 47,1% x.com