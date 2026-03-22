Alle ore 12, l’affluenza alle urne in Toscana per il referendum sulla riforma della giustizia è del 16,92 per cento, mentre in Umbria si ferma al 14,3 per cento. La giornata di voto coinvolge i cittadini di entrambe le regioni, che si stanno recando ai seggi per esprimere la propria scelta. I dati odierni riguardano solo la prima parte della giornata di voto.

Firenze, 22 marzo 2026 – Si vota in Toscana per il referendum sulla riforma della giustizia. Dalle 7 di questa mattina, domenica 22 marzo, circa 3 milioni di cittadini sono chiamati a votare per decidere se approvare o meno la riforma costituzionale che introduce la separazione delle carriere dei magistrati con lo sdoppiamento del Csm e l’Alta corte disciplinare. L’affluenza alle 12. Alle 12 in Toscana aveva votato il 16,92% degli aventi diritto, un risultato superiore rispetto alla media nazionale che si attesta di poco al di sotto del 15%. In occasione dell’ultimo referendum del 2020, quando gli elettori vennero chiamati a decidere sul taglio dei parlamentari, alle 12 in Italia si era recato ai seggi il 12% degli aventi diritto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Referendum giustizia: l’affluenza in Toscana è al 16,92%, in Umbria al 14,3. Il dato delle 12

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