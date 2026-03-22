Affluenza al referendum oltre il 37% alle 19

Tempo di lettura: < 1 minuto L’affluenza al voto per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia è oltre il 37% alle ore 19. Il dato, che è in costante aggiornamento, è pubblicato sul sito Eligendo del Viminale. Al momento è relativo a circa il 25% dei seggi. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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