Referendum | Calabria ferma al 9,7% Emilia al 19%

Alle ore 12, la partecipazione al referendum sulla riforma della giustizia si attesta al 14,8%. La Calabria presenta il dato più basso con il 9,74%, mentre l’Emilia Romagna si posiziona in cima con il 19%. Questi sono i numeri ufficiali diffusi fino a quel momento.

La partecipazione al referendum sulla riforma della giustizia si ferma al 14,8% a mezzogiorno. La Calabria registra il dato più basso d’Italia con il 9,74%, mentre l’Emilia Romagna guida la classifica con il 19%. Il Ministero dell’Interno ha diffuso questi numeri tramite il portale Eligendo. Il divario tra le regioni è netto e pone interrogativi sul coinvolgimento dei cittadini nel processo decisionale. Mentre alcune aree mostrano un interesse crescente, altre restano disconnesse dal dibattito nazionale. Questa discrepanza non è casuale ma riflette dinamiche territoriali profonde. Il peso del territorio sulle scelte democratiche. I dati rivelano una frattura significativa tra Nord e Sud nella percezione dell’importanza dell’istituzione referendaria. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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