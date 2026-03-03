Ascolti tv 2 marzo 2026: commento e analisi a cura di Giulio Strocchi. Lunedì 2 marzo 2026 segna un ribaltone nel prime time: su Canale5 Scherzi a Parte vola a 3.588.000 spettatori con il 26% di share e conquista la serata, riportando l’intrattenimento comico al centro della scena dopo la parentesi sanremese. Rai1 risponde con Ulisse – Il piacere della scoperta, che con lo speciale dedicato a Versailles ottiene 3.068.000 spettatori e il 19,6% di share, un risultato solido ma insufficiente a contrastare il boom del programma condotto da Max Giusti. Nel resto del primetime, Rai3 con FarWest si assesta su valori intorno al 4–5%, mentre su Rete4 Quarta Repubblica si ferma poco sopra il 4% di share, penalizzati dalla forza congiunta di fiction divulgativa e intrattenimento leggero delle ammiraglie. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Ascolti tv 2 marzo 2026, Scherzi a parte al 26%, Ulisse si ferma al 19,6%

Leggi anche: ASCOLTI TV 2 MARZO 2026: BOTTO CHOC SCHERZI A PARTE (26%), ULISSE (19,6%) GILETTI, PORRO

Ascolti TV | Lunedì 2 Marzo 2026. Boom di Scherzi a Parte 26%, Ulisse – Versailles 19.6%Nella serata di lunedì 2 marzo 2026, la prima serata televisiva ha visto Canale 5 primeggiare negli ascolti, con Scherzi a Parte seguito da 3.

Contenuti e approfondimenti su Ascolti tv 2 marzo 2026 Scherzi a parte...

Temi più discussi: Ascolti tv, La Ruota della Fortuna si riprende la vetta: straccia il meglio di Sanremo 2026 e aspetta De Martino; Ascolti Tv 1 marzo: sfida tra film su Franco Battiato e Chi vuol essere milionario, DietroFestival contro La Ruota; Pagelle ascolti tv ieri 1 marzo: il film su Battiato (18.8%) batte il Milionario (14.3%). La Ruota della Fortuna (24.4%) meglio del...; Stasera in TV, programmi e film di lunedì 2 marzo in prima serata.

Ascolti tv ieri (2 marzo): boom per Scherzi a Parte, la ‘vendetta’ di Max GiustiLaurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar). libero.it

Ascolti tv ieri 2 marzo 2026: scopri chi ha vinto tra Scherzi a parte e UlisseAscolti tv ieri 2 marzo 2026: share tv e dati Auditel. Scopri chi ha vinto in questa prima serata in televisione ... mam-e.it

Quale canzone ascolti in macchina prima di arrivare al palazzetto Scrivici la tua nei commenti Travel Talks presented by Locauto #TuttoUnAltroSport x.com

Pagelle ascolti tv ieri 2 marzo: Scherzi a Parte (26%) batte Alberto Angela (19.6%), La Ruota della Fortuna supera (di poco) Affari Tuoi - facebook.com facebook