Alle ore 12, in Emilia-Romagna, il 19% degli aventi diritto si è recato alle urne per il referendum costituzionale sulla giustizia. Gli elettori della regione sono chiamati a esprimersi in questa prima giornata di voto, mentre le operazioni si svolgono in diversi seggi distribuiti sul territorio. La consultazione riguarda questioni legate alla riforma costituzionale e al sistema giudiziario.

Bologna, 22 marzo 2026 – Gli elettori dell’ Emilia-Romagna hanno iniziato a recarsi alle urne per la prima giornata del referendum costituzionale sulla giustizia. Si vota oggi, domenica 22 marzo, fino alle 23. Urne aperte anche domani dalle 7 alle 15, poi inizierà lo spoglio delle schede. Il referendum è di tipo confermativo e non richiede quindi il superamento del quorum: la consultazione sarà valida indipendentemente da quanti elettori si recheranno alle urne. L’ affluenza registrata alle 12, quando ancora i dati delle sezioni non sono completi, si attesta attorno al 19% Si tratta di dati provvisori che saranno aggiornati nel corso della giornata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Affluenza al referendum in Emilia-Romagna, alle 12 è al 19%

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Emilia-Romagna — 18,54% (1.350/4.525) Friuli-Venezia Giulia — 17,90% (338/1.354) Lombardia — 17,30% (2.071/9.258) Liguria — 16,95% (413/1.784) Veneto — 16,85% (1.409/4.729) Toscana — 16,46% (995/3.923) Lazio — 15,90% (1.550/5.314) Marche x.com

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