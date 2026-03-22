Referendum al voto dopo una campagna avvelenata tra gaffe fake news e scontri

Gli elettori italiani sono chiamati alle urne per esprimersi sulla riforma della disciplina, dopo una campagna elettorale segnata da numerose gaffe, fake news e scontri tra sostenitori e oppositori. La consultazione popolare si svolge in un clima di forte tensione, con dibattiti spesso caratterizzati da informazioni contraddittorie e accuse reciproche. La consultazione rappresenta un momento importante nel panorama politico nazionale.

Roma, 22 mar. (askanews) – Passa agli elettori italiani la parola sulla riforma della disciplina costituzionale della magistratura consegnando alla storia una campagna referendaria che con il passare delle settimane ha assunto sempre più i contorni di uno scontro politico tra i comitati del No, sostenuti dai partiti di opposizione e quelli del Sì, espressione della maggioranza di governo. Un conflitto che si è avvelenato e ha costretto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a lanciare un appello alla moderazione e alla responsabilità dallo scranno più alto del Csm. Malgrado l’intervento del capo dello Stato, il dibattito, che da... 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Fake news approvate dal Cremlino. Svelata una nuova campagna di disinformazione in UngheriaLa Russia avrebbe avviato una campagna di disinformazione con l’obiettivo di influenzare le prossime elezioni parlamentari in Ungheria e favorire la... Referendum Giustizia 2026, le ultime news in diretta prima del voto: oggi il No chiude la campagna a Roma, in piazza anche Schlein e ConteLe ultime notizie in diretta sul Referendum sulla Giustizia 2026: gli aggiornamenti verso il voto del 22 e 23 marzo. Contenuti utili per approfondire Referendum al voto dopo una campagna... Temi più discussi: Come si vota al referendum sulla giustizia; L'ora del referendum. Strategie dei partiti per il dopo voto; Al voto per il referendum costituzionale in materia di giustizia; Referendum sulla giustizia: dal quesito al quorum, tutto quello che serve sapere per il voto. Referendum costituzionali in Italia, dal Titolo V al voto sulla giustizia: i precedentiDal 2001 al 2026: precedenti, affluenza e risultati delle consultazioni che hanno segnato le riforme della Carta ... affaritaliani.it L'ora del referendum. Strategie dei partiti per il dopo votoIl 23 marzo 2026 coincide con l'inizio del 2027. Al di là del risultato, la chiusura delle urne per il referendum catapulterà la politica dalla campagna sulla giustizia a quella dell'anno prossimo per ... ansa.it Referendum Giustizia, Agcom ignorata: ospiti di Rete4 tutti pro-riforma. @Snaporaz92 x.com È la domenica del Referendum Si vota fino alle 23 di oggi e domani dalle 7 alle 15 facebook