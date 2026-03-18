Referendum Giustizia 2026 le ultime news in diretta prima del voto | oggi il No chiude la campagna a Roma in piazza anche Schlein e Conte

Oggi a Roma si è conclusa la campagna del No per il Referendum sulla Giustizia 2026, con la partecipazione di Schlein e Conte in piazza. Le notizie aggiornate indicano che il voto si terrà il 22 e 23 marzo, mentre le attività di campagna si sono concentrate nelle ultime ore prima delle urne. I dettagli delle ultime ore sono disponibili in tempo reale.

Le ultime notizie in diretta sul Referendum sulla Giustizia 2026: gli aggiornamenti verso il voto del 22 e 23 marzo. Breve comment sulle ultime notiziedichiarazioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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