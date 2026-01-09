Referendum | M5S ' Meloni dica verità vuole controllo politica su magistratura'

Il dibattito sul prossimo referendum riguarda la proposta di modificare le modalità di elezione di una parte del Consiglio superiore della magistratura. Il Movimento 5 Stelle richiede chiarezza sulla posizione del governo, sollevando dubbi sulla volontà di mantenere un equilibrio tra politica e magistratura. La questione è al centro di un confronto che coinvolge istituzioni e cittadini, con l’obiettivo di garantire trasparenza e autonomia nel sistema giudiziario italiano.

Roma, 9 gen. (Adnkronos) - "La presidente Meloni ha detto testualmente: 'noi togliamo al Parlamento la possibilità di eleggere un pezzo del Csm'. Forse nella foga di nascondere le vere finalità della riforma della magistratura, cioè indebolirla e renderla supina alla politica, Meloni si è confusa e ha dimenticato il testo che ha preteso di far approvare". Lo affermano i rappresentanti del M5S nelle commissioni Giustizia della Camera e del Senato Stefania Ascari, Anna Bilotti, Federico Cafiero De Raho, Valentina D'Orso, Carla Giuliano, Ada Lopreiato e Roberto Scarpinato. "Se passasse la riforma, il Parlamento continuerebbero a eleggere un terzo dei componenti dei Csm che però peserebbe molto più di oggi, dal momento che i partiti della sola maggioranza di governo se li sceglierebbero, mentre i togati sarebbero presi a caso con un sorteggio integrale, come fosse una tombola natalizia.

