Tumore al colon-retto la Calabria in testa per nuovi casi ma fanalino di coda negli screening
La Calabria registra il numero più alto di nuovi casi di tumore al colon-retto in Italia. Nonostante questa situazione, la regione si trova in fondo alla classifica per quanto riguarda gli screening, che restano troppo pochi rispetto alle necessità. I medici segnalano un aumento preoccupante delle diagnosi, ma ancora troppe persone evitano di sottoporsi ai controlli preventivi.
In Calabria il cancro del colon-retto si colloca oggi al primo posto tra le patologie oncologiche per numero di nuovi casi. Ogni anno se ne contano più di 1.500 sul territorio regionale, mentre il dato complessivo nazionale si aggira intorno alle 48 mila nuove diagnosi.Secondo quanto riportato da.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Tumore al colon-retto, l’allarme: in Calabria la diagnosi arriva a malattia già avanzataIn Calabria il tumore del colon-retto rappresenta oggi la prima neoplasia per incidenza: ogni anno si registrano oltre 1.500 nuovi casi ... quicosenza.it
Calabria, l’emergenza silenziosa: il tumore al colon-retto corre mentre lo screening si ferma al 5%In Calabria il tumore al colon-retto è la prima neoplasia per incidenza, ma l'adesione agli screening è ferma al 5%: i dati del convegno ACMP sulla prevenzione ... ilmetropolitano.it
#calabria, l'emergenza silenziosa: il tumore al colon-retto corre mentre lo screening si ferma al 5% - https://www.ilmetropolitano.it/2026/02/08/calabria-lemergenza-silenziosa-il-tumore-al-colon-retto-corre-mentre-lo-screening-si-ferma-al-5/ #ilmetropolitano facebook
Nel 2025 in Italia si sono registrati circa 390 mila nuove diagnosi di tumore. Le forme più frequenti restano quella alla mammella (53.686), al colon-retto (48.706), al polmone (44.831), alla prostata (40.192) e alla vescica (31.016). Sono i dati di Fondazione AIR x.com
