Referendum sulla giustizia voto ' negato' per i fuori sede

Gli studenti fuori sede e i pendolari si sono visti negare la possibilità di votare ai referendum sulla giustizia. La motivazione ufficiale riguarda la mancanza di mezzi di trasporto o la difficoltà di raggiungere il proprio seggio. Molti si sono trovati di fronte a porte chiuse, perché non avevano modo di tornare in sede per esprimere il loro voto. La questione ha scatenato polemiche e proteste, con giovani e attivisti che chiedono regole più eque per tutti.

Damiano Schiavone, consigliere nazionale degli studenti universitari: "Il diritto di votare non può dipendere dalla possibilità economica" “Il diritto di voto non può dipendere dalla possibilità economica di prendere un treno o un qualsiasi mezzo di trasporto per tornare in sede”. Con queste parole Damiano Schiavone, consigliere nazionale degli studenti universitari e studente di Economia all’Università Luigi Vanvitelli di Capua, interviene sul tema del voto fuori sede in vista del referendum sulla giustizia sulla separazione delle carriere che si terrà il 22 e 23 marzo. Schiavone richiama l’attenzione sulle difficoltà concrete di molti giovani, “ci sono studenti e lavoratori che vivono lontano dal proprio comune di residenza e che, per votare, devono affrontare costi e tempi di viaggio importanti.🔗 Leggi su Casertanews.it

Gli studenti e i lavoratori fuori sede protestano contro le regole di voto che non facilitano la loro partecipazione alle elezioni del 22 e 23 marzo.

Questa mattina, il ministro Boccia ha criticato il governo per aver bloccato il voto ai fuori sede durante il referendum sulla giustizia.

