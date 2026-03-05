8 marzo donne Cgil e Spi | dal diritto al voto al referendum al Ddl stupri

Il 5 marzo 2026 ad Arezzo, i Coordinamenti donne di Cgil e Spi hanno annunciato una serie di iniziative in occasione dell’8 marzo. La giornata sarà dedicata a temi come il diritto al voto, i referendum e il disegno di legge relativo agli stupri. Le attività si svolgeranno in diverse località della città, coinvolgendo varie rappresentanze e gruppi di volontari.

Arezzo, 5 marzo 2026 – 8 marzo: una data, molti temi. I Coordinamenti donne di Cgil e Spi hanno programmato una serie di iniziative in occasione dell'8 marzo. Una sarà dedicata al primo voto delle donne in Italia e cioè il 2 giugno 1946. Appuntamento alle ore 10 di mercoledì 11 marzo nella sala della Borsa Merci di Arezzo. Interverranno Simonetta Soldani, docente di storia contemporanea; Filippo Boni, assessore regionale e scrittore e Alessandra Nocciolini, responsabile dei Coordinamento donne Cgil e Spi. Da Arezzo al Valdarno dove, alle 15.30 dell'8 marzo, nel centro sociale di via Roma a Terranuova, si terrà un incontro dedicato non solo al voto alle donne ma anche al referendum sulla giustizia e al DDL stupri.