Hallan ha emozionato il pubblico del 24° Florence Korean Film Fest (FKFF 2026). La regista Ha Myung-mi ha portato sullo schermo tutta la drammaticità dello sterminio di Jeju del 1948. Questa la nostra recensione. Hallan è una denuncia priva di filtri su uno dei periodi più oscuri della recente storia coreana di cui, purtroppo, si parla poco. La regista Ha Myung-mi confeziona una pellicola magistrale con un forte impatto emotivo e visivo. Spietata, cruda e senza mezzi termini, Hallan colpisce lo spettatore lasciandolo con un forte senso di sconforto, ma premiandolo con un racconto a tinte forti che resterà negli annali del cinema. Brave sia... 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Recensione Hallan: il film sul massacro di Jeju al FKFF 2026

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