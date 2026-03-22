Florence Korean Film Fest 2026 | Hallan e The People Upstairs tra i favoriti

Al Florence Korean Film Fest 2026, che si è aperto recentemente, sono state proiettate diverse pellicole e il pubblico ha iniziato a mostrare il proprio entusiasmo, soprattutto per alcuni titoli. Tra le preferenze emergono Hallan e The People Upstairs, due film che stanno attirando l’attenzione degli spettatori presenti. La rassegna continua con lo scopo di portare in sala nuove produzioni e coinvolgere gli appassionati.

Il 24° Florence Korean Film Fest entra nel vivo e il pubblico inizia, pian piano, a far sentire il proprio calore per alcune delle opere presentate in sala. People and Meat (film che abbiamo recensito qui) è sicuramente un film che sta raccogliendo molti consensi, sia tra il pubblico che tra gli addetti ai lavori ma, essendo il film d’apertura, resta fuori dai giochi per la vittoria. Il foyer, in questo momento, sembra potersi dividere tra “Hallan“, storia devastante sul massacro di Jeju della regista Ha Myung-mi, e “The People Upstairs“, divertentissima commedia corale di Ha Jung-woo e remake del film spagnolo “Sentimental”. Ha invece... 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Florence Korean Film Fest 2026: Hallan e The People Upstairs tra i favoriti Articoli correlati People and Meat: recensione del film visto al Florence Korean Film FestPeople and Meat, commovente capolavoro del regista Yang Jong-hyun, è stato scelto come film di apertura del 24° Florence Korean Film Fest, che si... Florence Korea Film Fest 2026Tra spazio e immaginazione, vita organica e visione contemporanea, prende forma il manifesto della 24ª edizione del Florence Korea Film Fest, in... Tutto quello che riguarda Florence Korean Film Temi più discussi: Florence Korea Film Fest, il festival fiorentino sul cinema sudcoreano; Florence Korea Film Fest, Gong Yoo e Yeon Sang-ho super ospiti | Cartellone|Cinema; Al Korea Film Festival arriva Florence Knockin’ on You girato a Firenze; La star Gong Yoo ospite speciale del Florence Korea FIlm Fest. Incontro stampa con l’attore coreano Gong Yoo, protagonista di Train to Busan e di serie iconiche quali Squid Game e GoblinGong Yoo si racconta a Firenze: l'amore per Guadagnino, il successo di Squid Game e le anticipazioni sulla nuova serie Netflix Tantara. universalmovies.it Firenze si tinge di Corea: Gong Yoo e Yeon Sang-ho star della 24ª edizione del Florence Korean Film FestivalPresentata la 24ª edizione del Florence Korean Film Festival. Scopri il programma, gli ospiti come Gong Yoo e le anteprime dal 19 al 28 marzo. universalmovies.it