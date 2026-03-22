La domenica 22 marzo 2026 si sta rivelando una giornata di forte partecipazione civica nel territorio reatino, dove il quesito sulla giustizia ha mobilitato i cittadini. Alle ore 19:51 del primo giorno di votazione, i dati ufficiali confermano un’affluenza che supera il 38,94% a livello provinciale e sfonda la soglia del 40,84% nella città capoluogo. Questa partecipazione massiccia segnala un interesse vivo verso le riforme istituzionali, inserendo il Reatino in un contesto nazionale di record con oltre il 38% di elettori già al seggio. L’eco democratica tra campagna e città. I numeri parlano chiaro: mentre l’intera provincia registra un tasso di affluenza del 38,94%, il nucleo urbano di Rieti spicca con oltre il 40,84% di partecipanti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reatino: oltre il 40% vota per la giustizia, record

Articoli correlati

Referendum sulla giustizia, urne aperte: quando si vota, chi vota e perché non serve il quorumOggi e domani si vota per il referendum costituzionale confermativo sulla riforma della giustizia, al quale potranno partecipare 51.

Cittadini alle urne: si vota sulla riforma della giustizia. Alle 19 l'affluenza oltre il 38%Al Nord Ovest siamo sul 43,5%, al Nord Est al 43%, al Centro al 42%, Sud 31% e Isole 29,6%.

Aggiornamenti e notizie su Reatino oltre il 40 vota per la...

Argomenti discussi: Rieti, l'intervista della domenica. Federico Rinaldi: Atletica passione ereditata ma io ho giocato a basket. Pronti per gli Europei; Rieti, furti e spaccio di droga: due espulsioni della polizia.