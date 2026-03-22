Razzi iraniani fino a 4.000 chilometri Colpito l’impianto nucleare di Natanz

Due razzi iraniani hanno raggiunto una gittata di circa 4.000 chilometri, colpendo l’impianto nucleare di Natanz. Contestualmente, sono stati intercettati due missili diretti verso la base Diego Garcia. L’IDF ha messo in allerta le capitali europee, mentre l’impianto di Dimona è stato bersagliato da attacchi. Questi eventi sono stati confermati dalle autorità coinvolte.

A entrare nel mirino del regime è stata infatti la base militare angloamericana situata nell’atollo. L’attacco a Diego Garcia non è però andato a segno visto che i due missili balistici non hanno colpito la base: uno avrebbe infatti subito un guasto tecnico, mentre l’altro è stato abbattuto da un missile intercettore SM-3 lanciato da una nave da guerra statunitense. E nonostante Teheran non possa vantarsi di aver distrutto gli obiettivi americani, i raid sembrano confermare che l’Iran abbia missili con una gittata superiore ai 2.000 chilometri stimati, visto che l’isola dista quasi 4.000 chilometri dal territorio iraniano. A tal proposito l’agenzia iraniana Mehr ha spiegato: «Questo lancio rappresenta un passo significativo nel confronto con gli Stati Uniti». 🔗 Leggi su Laverita.info

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