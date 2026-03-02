Natanz l' impianto nucleare colpito da Israele L' Aiea | Molto preoccupante Quali rischi radioattivi si corrono?

L'impianto nucleare di Natanz in Iran sarebbe stato preso di mira durante operazioni militari condotte da Stati Uniti e Israele. Secondo l'Aiea, la situazione è considerata molto preoccupante, e si stanno valutando i potenziali rischi radioattivi derivanti dall’attacco. Le autorità iraniane non hanno ancora confermato ufficialmente i danni subiti dall’impianto.

L'impianto nucleare iraniano di Natanz sarebbe stato colpito durante le operazioni militari statunitensi e israeliane contro la Repubblica Islamica. Lo ha dichiarato l'ambasciatore iraniano presso l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Nonostante ciò, il capo dell'AIEA, Rafael Grossi, ha ribadito che l'agenzia non ha alcuna indicazione che gli impianti nucleari iraniani siano stati colpiti. «Potrebbe esserci qualcosa, ma non abbiamo visto nulla di paragonabile agli attacchi militari agli impianti nucleari iraniani di giugno». L'impianto nucleare iraniano di Natanz, tra i principali del paese, è stato colpito durante i raid di Stati Uniti e Israele. Rafael Grossi, direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica: Finora non è stato rilevato alcun innalzamento dei livelli di radiazione nei paesi confinanti. L'ambasciatore iraniano presso l'Agenzia internazionale per l'energia atomica delle Nazioni Unite aveva affermato che nei giorni scorsi era stato colpito il sito nucleare di Natanz. Israele ha lanciato massicci attacchi a ospedali e infrastrutture sulla capitale Teheran. L'Iran fa sapere di aver subito un attacco alla centrale nucleare di Natanz.