Ravezzani attraverso X ha espresso i suoi dubbi sul rigore assegnato alla Juve sottolineando come il VAR non doveva intervenire. Le parole. Il weekend di Serie A si chiude con uno strascico di polemiche che infiamma il dibattito sportivo nazionale. Al centro del ciclone, come spesso accade, finiscono le decisioni dei direttori di gara e l’utilizzo del VAR, strumenti che avrebbero dovuto azzerare i dubbi e che invece sembrano alimentarli. T ra le voci più autorevoli e ascoltate del panorama giornalistico spicca quella di Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, che non ha esitato a mettere a confronto diversi episodi chiave dell’ultimo turno di campionato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Ravezzani sul rigore dato alla Juve: «Non c’è la volontà di colpire il pallone. Non capisco una cosa»

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