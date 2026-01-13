Rigore Juve Cremonese De Marco a Open VAR | Locatelli va sul pallone giusto toglierlo Corretta la decisione di Feliciani

Durante la partita tra Juventus e Cremonese, il rigore assegnato alla Juventus è stato valutato correttamente dall’arbitro Feliciani, dopo il consulto con l’Open VAR. De Marco ha confermato che Locatelli andava sul pallone e la decisione di togliere il fallo è risultata corretta. Un episodio che ha mostrato l’importanza del supporto tecnologico nella gestione delle situazioni di gioco più delicate.

Rigore Juve Cremonese, è corretta la decisione da parte di Feliciani dopo il consulto con il Var. De Marco promuove la scelta. Il recente turno di campionato ha regalato gol e spettacolo, ma come spesso accade nel calcio moderno, le decisioni arbitrali supportate dalla tecnologia sono finite sotto la lente d’ingrandimento. Uno degli episodi più discussi della giornata è avvenuto senza dubbio all’Allianz Stadium, riguardante il presunto rigore dato in Juve Cremonese, un momento che avrebbe potuto cambiare l’inerzia del match. Durante la sfida tra bianconeri e grigiorossi, l’arbitro aveva inizialmente assegnato un calcio di punizione dal dischetto per un contatto falloso di Manuel Locatelli su Johnsen. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Rigore Juve Cremonese, De Marco a Open VAR: «Locatelli va sul pallone, giusto toglierlo». Corretta la decisione di Feliciani Leggi anche: Rigore tolto alla Cremonese, Feliciani salvato dal Var sul contatto Locatelli-Johnsen. Espulso Nicola per proteste – FOTO Leggi anche: Open VAR, De Marco spiega il contatto Rrahmani Mkhitaryan: «Rigore codificato, Doveri promosso» Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Juventus-Cremonese, due rigori: uno revocato agli ospiti dopo On Field Review; Juve-Cremonese, rigore dato e poi revocato ai grigiorossi con Nicola espulso. Cos'è successo; Juventus-Cremonese, moviola: c'è il mani di Baschirotto, è rigore. Revocato quello di Locatelli. Tutti gli episodi dello Stadium; Moviola Juve-Cremonese: sui rigori una follia senza fine. Juventus-Cremonese, due rigori: uno revocato agli ospiti dopo On Field Review - Nel corso del match contro la Juventus, alla Cremonese è stato revocato un calcio di rigore dopo On Field Review. sport.sky.it

Moviola Juve-Cremonese: sui rigori una follia senza fine - Un mezzo disastro, bisogna onestamente dire che Rocchi è davvero messo male: in una partita che è stata un’amichevole del giovedì, già chiusa dopo 15’, si è incartata e la colpa è (anche) di arbitro e ... msn.com

Juventus-Cremonese, moviola: rigori dubbi, due gol annullati, il rosso a Nicola e 5 reti finali, che polemiche - Cremonese analizzata al microscopio dal talent di Dazn Luca Marelli, un solo ammonito, la moviola ... sport.virgilio.it

Juventus-Cremonese, l’arbitraggio è un mezzo disastro, Rocchi è davvero messo male (Corsport) Il rigore tolto alla Cremonese è una follia piena, lasciamo arbitrare il Var. Il rigore per la Juventus è contro il calcio (persino Spalletti ha detto che non l'avrebbe d - facebook.com facebook

#Baschirotto: “Rigore dato alla #Juve Noi difensori dobbiamo tagliarci le mani” x.com

