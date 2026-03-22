Rapinava i giovani fuori dai Magazzini Generali | arrestato un 22enne

Un uomo di 22 anni è stato arrestato a Milano mentre rapinava giovani fuori dai Magazzini Generali e nella zona della discoteca di via Pietrasanta. Le forze dell'ordine sono intervenute dopo alcune segnalazioni di episodi di furto e minacce, portando all’arresto dell’individuo. La polizia ha confermato che l’arresto è avvenuto in seguito alle indagini avviate immediatamente dopo le denunce.

Milano, 22 marzo 2026 – Aveva scelto gli avventori dei Magazzini Generali come prede e la discoteca di via Pietrasanta come terreno di caccia. Per almeno otto volte aveva strappato con violenza oggetti di valore indossi ai frequentatori del locale. E così all'alba di ieri, dopo aver raccolto le testimonianze e le denunce delle parti offese, i carabinieri del Nucleo radiomobile di Milano hanno arrestato per rapina un 22enne marocchino, con numerosi precedenti di polizia. I carabinieri sono intervenuti, come detto, ai Magazzini Generali, dove il giovane aveva commesso almeno otto rapine ai danni di altrettanti clienti, ai quali aveva preso oggetti di valore, collanine in oro, orologi e altro, per poi tentare di allontanarsi, approfittando dell'orario di chiusura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rapinava i giovani fuori dai Magazzini Generali: arrestato un 22enne Articoli correlati sven väth ai magazzini generali, venerdì 20 febbraioTaratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Magazzini... gordo djset ai magazzini generali in occasione della milano fashion weekDiamanté Blackmon, già noto come Carnage, è un artista che ha contribuito a definire un movimento musicale globale.