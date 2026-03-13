Centro storico chiuso alle auto Aronne | Solo un cretino lo farebbe oggi senza le giuste condizioni

Nel centro storico di Viterbo, le autorità hanno deciso di chiudere le strade al traffico veicolare, inserendo questa misura nel Piano urbano di mobilità sostenibile. Aronne ha commentato che solo un cretino potrebbe attraversare questa zona senza le condizioni adeguate, sottolineando il cambiamento in atto. La strategia mira a una progressiva pedonalizzazione delle aree centrali nel corso dei prossimi dieci anni.

Tra le pieghe del Piano urbano di mobilità sostenibile (Pums), la grande scommessa per i prossimi dieci anni passa inevitabilmente per una profonda rimodulazione delle zone a traffico limitato nel centro storico di Viterbo, puntando dritto verso una progressiva pedonalizzazione. Un traguardo che immagina salotti urbani liberi dallo smog, partendo da due assi nevralgici. Il primo snodo riguarda via Mazzini e le aree limitrofe. Leggendo il documento programmatico, l'intento del Pums è chiaro. “L'intervento di via Giuseppe Mazzini – riporta lo studio – è strategico, in quanto si configura come un ampliamento dell'attuale area pedonale di corso Italia". 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

